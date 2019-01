Sehnsuchtsort Hütte: Vom Glück im Kleinen

Der irische Literaturnobelpreisträger George Bernard Shaw lebte zuletzt in der kleinen britischen Ortschaft Ayot Saint Lawrence, wo er eine mit allen Annehmlichkeiten ausgestattete Arts and Crafts Villa inmitten eines Parks bewohnte. Die meiste Zeit zog er sich jedoch in eine Art winziges Hüttenbüro zurück, das er selbst entworfen hatte. Shaws kleine Schreibstube lag verborgen am Ende des Gartens, der flach gedeckte Kubus ist heute in den National Trust eingegliedert. Er sieht wie ein Werkzeugschuppen mit großzügigen Fenstern aus und verfügt über eine ausgeklügelte Basis in Form einer Drehscheibe, die es dem Schriftsteller erlaubte, das Hüttchen mittels kräftigen Rucks beliebig nach dem Sonnenstand auszurichten. Auf den wenigen Quadratmetern unbedingter Privatheit konnte er sich gründlicher von der Welt abschotten als irgendwo sonst. Raffiniert, wie er war, nannte er sein Gartenexil „London“. Wenn jemand in der Villa anrief und nach ihm fragte, musste keiner lügen, wenn die Antwort lautete, er sei nicht da, sondern in London.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)