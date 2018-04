Klasse und Kasse

Als ich, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, mit der Eisenbahn zu einer Tagung über die Revolutionen von 1848 in der Europäischen Akademie des Saarlandes im waldeinsamen Otzenhausen reiste, machte ich halt in Koblenz und Trier. Am gleichen Tag konnte ich so die Geburtshäuser Metternichs – im Manifest der kommunistischen Partei als prominenter Teilnehmer der „heiligen Hetzjagd“ auf „das Gespenst des Kommunismus“ genannt – und von Karl Marx in der Trierer Brückenstraße besuchen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)