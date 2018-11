Stones, Rilke, Marx

Zeit seines Lebens habe er Pop geliebt und gehasst. Mit diesem Eingeständnis der Gefühlsambivalenz eröffnet der Publizist Georg Seeß len sein Buch über Pop als sowohl aktivierende als auch passivierende Projektionsmaschine im Spannungsfeld zwischen Repression und Emanzipation. Die durchdachte Folge von kapitelweise sich aufeinander beziehenden Essays versteht der enorm produktive Kulturkritiker im Sinne Brechts als eine Sammlung von Vorschlägen. Wobei es ihm weder ums Rechthaben noch um das Sortieren der Guten von den Bösen geht, sondern darum "auszuprobieren, wohin und wodurch man noch frei denken kann". Auf Basis von Antonio Gramscis Hegemonietheorem will Seeßlen den Beziehungen zwischen Pop und Politik nachspüren: "Popkultur ist unter anderem, was einst Religion war. Das heißt, ein Wahnsinnsvorrat an Poesie, Fantasie und Vergnügen und ein Wahnsinnsvorrat an Verblödung, Unterdrückung und Angst."