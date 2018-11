Wer hat den "Tate" verraten?

Der Titel erinnert an einen der besten satirischen Romane der Welt literatur, an "Zwölf Stühle" von Ilf und Petrow von 1928. Bei Maxim Biller sind es nur halb so viele, nämlich sechs, und keine Stühle, sondern Koffer. Biller, 1960 in Prag geboren, seit 1970 in Deutschland daheim, hat sich mit aggressiven Texten und provokanten Äußerungen einen Namen gemacht. Innerhalb der oft humorlosen deutschen Gegenwartsliteratur erfrischte er durch Frechheit und Witz, durch Ironie und Spott, einmal mit dem Florett, einmal eher mit dem groben Keil.