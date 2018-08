Treffer: Achtmal Liebe, und das täglich

Für den Mann war es einst Liebe auf den ersten Blick – auf ihr Foto in einer Illustrierten. Er kontaktierte sie gleich, besuchte sie in Europa. Anfangs schob sie geschäftliche Verpflichtungen vor; letztlich gab sie dem Drängen des Amerikaners nach. „Wir teilen eine sehr biologische Liebe“, teilte er den Medien mit. Auch sie schwärmte bald für ihn: „Achtmal am Tag brauche ich körperliche Liebe – er schafft das mühelos.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)