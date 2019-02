Des braunen Pudels Kern

Zeige mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist. Oder so ähnlich. Jedenfalls erscheint das bescheidene Mobiliar des Zimmers wie aus einer Studentenbude, fände sich nicht neben der Sitzbank eine reich vergoldete Buddhastatue. Also doch nicht so bescheiden – der Mann, der hier wohnt. Ein Tisch, mit Wachstuch bedeckt, darunter ein brauner Pudel. Die altmodische, mit Baumwollstoff überzogene Sitzbank, auf der der Besucher Platz genommen hat, ist knochenhart.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)