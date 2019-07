Lotte Tobisch über Adorno

Einen „interessanten Mann“ nannte ihn der frühere Burgtheaterdirektor Josef Gielen. Vielen galt er als arrogant, sie fanden seine Texte kaum verständlich. Wie aber war der vor 50 Jahren, am 6. August 1969, in der Schweiz verstorbene Philosoph Theodor Wiesengrund Adorno tatsächlich? Lotte Tobisch kannte ihn wirklich. Eine sehr persönliche Erinnerung.



Lotte Tobisch, war Ihnen Theodor W. Adorno schon ein Begriff, bevor Sie ihn zum ersten Mal trafen?



Lotte Tobisch: Ganz vage. Ich weiß, wie Josef Gielen mich im Frühjahr 1962 angerufen und gefragt hat, ob ich zum Mittagessen kommen will, es kommt auch Adorno. Ich antwortete, ich habe unlängst etwas von ihm gelesen, aber kein Wort verstanden, was mach ich mit ihm, was er mit mir? Gielen meinte, das ist ein interessanter Mann, der werde mir gefallen, er hat auch eine andere Facette. Gielen fehlte irgendeine Dame, ich war immer lustig, außerdem war ich blond, hatte blaue Augen, war groß, lange Beine, das, dachte Gielen, wird dem Teddie Adorno gefallen – und er hat recht behalten. Adorno war nur total unglücklich, weil seine Frau gestürzt war.

