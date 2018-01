Keine Luft zum Atmen

„Was mich am meisten schockiert, ist nicht, was ich in den Nachrichten sehe, sondern was ich in der U-Bahn höre. Die Lethargie, die Apathie und die Depression, die ich spüre.“ Der ungarische Autor Attila Bartis über Orbán, Kádár, die Wende 1989 und seinenneuen Roman, „Das Ende“.