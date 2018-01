Was wir alles schlucken

In den Jahren 2017 und 2018 fällt es schwer, Hannah Arendts Ausführungen zum Thema „Die Lüge in der Politik“ von 1972 zu lesen und sie nicht auf das „sehr stabile Genie“ im Weißen Haus zu beziehen, das das Lügen, die permanente Selbstbespiegelung zum Selbstzweck erhoben hat. Doch das ist bei Weitem keine Einzelposition in einer Welt, in der die politischen Machtverhältnisse die monetären widerspiegeln, und zwar ausschließlich diese, eine finanzielle Potenz, die sich in ungeahntem Ausmaß in den Händen einer kleinen Gruppe Superreicher konzentriert. Und die haben längst damit begonnen, die Politik nach ihren Vorstellungen zu formen, ob direkt wie in den USA unter Donald Trump oder indirekt durch Steuerumgehungen globalen Ausmaßes, deren Konsequenzen fatal sind – die Aushöhlung von sozialen Umverteilungsstrukturen und den für ein demokratisches Staatswesen wesentlichen Verwaltungs- und Gestaltungsinstanzen. Institutionen, die etwa noch eine Umweltpolitik umsetzen könnten mit dem Ziel, die Erde für die Nachkommen bewohnbar zu halten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2018)