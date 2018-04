Semmering: „Traurige Ostern im Panhans“

Ein Nobelhotel am Semmering in der Krise, ein mysteriöser Investor als Retter, am Ende die Schließung. Klingt aktuell – ist aber 50 Jahre her. Alles schon dagewesen: das Panhans und die Affäre Przetak – Rekonstruktion eines Untergangs auf Zeit.