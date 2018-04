Der Aprilscherz steht für das alltägliche Lügen

Seit dem 16. Jahrhundert hält man sich in Teilen Europas an einem bestimmten Tag zum Narren, sagen uns die verfügbaren historischen Quellen. Die Redensart „In den April schicken“ tauchte erstmals 1618 in Bayern auf. Von Johann Wolfgang Goethe ist der Satz überliefert: „Den 1. April musst überstehen, dann kann dir manches Gute geschehen.“ Vielleicht ist der Herr Geheimrat einst auch in den April geschickt worden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2018)