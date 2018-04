In der Stille der Geschichte

Anna Seghers, die wohl bedeutendste deutsche Erzählerin ihrer Generation, wurde 1900 als Netty Reiling in Mainz geboren. Ihr Debüt erschien 1928 („Die Fischer von St. Barbara“), im selben Jahr trat sie der kommunistischen Partei bei. Der Roman „Transit“, den Seghers bereits 1941 in Marseille zu entwerfen begann, erschien zwei Jahre nach Kriegsende in Deutschland und behandelt sehr konkret Seghers eigene Flucht 1940/41, als sie sich mit den beiden Kindern in Frankreich um die Ausreise bemühte, während ihr Mann, Laszlo Radványi, interniert war. Einschneidende Erlebnisse wie das Überholtwerden der Flüchtlinge durch die Wehrmacht erscheinen ebenso im Roman wie die bizarre Problematik, dass sehr wohl der Autorin Anna Seghers, nicht aber der bürgerlichen Netty Radványi ein Visum ausgestellt werden sollte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)