Theodor Herzl und die „Neue Freie Presse“: Geschichte einer folgenreichen Beziehung

Theodor Herzl nannte sich selbst einmal einen „Sprechdenker“. Er benötige die Konversation, um auf neue Gedanken zu kommen, im Rahmen von Rede und Widerrede entwickelten sich die Ideen und Entschlüsse. Man stößt, verfolgt man Herzls Entwicklung, immer wieder auf diese entscheidenden Gesprächsmomente, in Paris und in Wien, sie sind in seinem Tagebuch dokumentiert. Und ist nicht auch das Tagebuch selbst als eine Form des inneren Monologs ein Dokument dieses Sprechdenkens? Doch dürfen wir allen schriftlichen Äußerungen Herzls überhaupt trauen? Gibt es hier nicht Konstruktionen post festum?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2018)