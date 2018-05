Kein Zweifel: Die Sozialdemokratie steckt in der Krise

Die Sozialdemokratie in Europa steckt in einer veritablen Krise. Vergangen sind die Zeiten, in denen in den meisten europäischen Ländern Sozialdemokraten regierten. Es gibt viele Erklärungsversuche für diese Entwicklung, eine davon stammt von Ralf Dahrendorf, dem liberalen Historiker, der verkürzt gesagt meinte, das 20. Jahrhundert sei das sozialdemokratische Jahrhundert gewesen – und damit sei ihre historische Aufgabe erfüllt. Ist dem wirklich so? Ich möchte dieser Ansicht mit einem Zitat des griechischen Ökonomen Yanis Varoufakis entgegentreten, der in seinem Buch „Talking to My Daughter About the Economy“ meinte: „All babies are born naked, but soon after some are dressed in expensive outfits, while the majority wear rags.“ Solange diese Feststellung auch nur ansatzweise ihre Richtigkeit hat, ist die Aufgabe der Sozialdemokratie noch lange nicht beendet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2018)