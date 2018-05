Die Monate nach dem "Anschluss": Hexensabbat in Städten und Dörfern

In den Monaten nach dem „Anschluss“ kam es in Österreich zu einer auf ihre Art singulären Verbindung von Gier und widerwärtigstem Sadismus. Hexensabbat überall in Städten und Dörfern. Fallbeispiele aus den Akten der Nachkriegsjustiz.