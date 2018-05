Dieses nackte, brennende Dasein

Clemens Setz, Ihr neues Buch heißt „Bot. Gespräch ohne Autor“. Wie sähe denn ein gelungenes Gespräch mit dem Autor aus?

Da erzähle ich Ihnen eine Geschichte, die so beginnt: Es war einmal ein Roboter. Dieser Roboter existierte in den Jahren 2005/2006. Er hieß Phil und war nach dem Vorbild des amerikanischen Science-Fiction-Autors Philip K. Dick gebaut, vom Aussehen her vollkommen realistisch. Die künstliche Intelligenz im Kopf aber war eine ganz simple Sache und hat trotzdem gut funktioniert. Sie haben alle Dinge, die Philip K. Dick je geschrieben hat, vor allem alles Autobiografische und Briefe religiöser Art, philosophische Meditationen – das waren insgesamt sehr viele tausend Seiten – in eine Datei getan und dem Roboter eines beigebracht: Wenn man ihm eine Frage stellt, sollte er mit den Reizwörtern in der Frage in der langen Datei suchen und den Absatz vorlesen, den er gefunden hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2018)