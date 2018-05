„Niemals sollst du aufgeben“

In den 27 Jahren, in denen er sein Architekturbüro führte, entstanden an die 600 Projekte, die es wieder zu entdecken gilt – viele davon in eine Zukunft gedacht, die damals in Österreich noch gar nicht angebrochen war. Karl Schwanzer, 1918 bis 1975: zum 100. Geburtstag eines begeisternd Begeisterten.