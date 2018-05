Anachronismus Wiener Stadtbahn: Was heißt da veraltet?

Vor 120 Jahren wurden die ersten Strecken der Wiener Stadtbahn eröffnet, drei Jahre später wurde ihr Bau abgeschlossen. In weniger als zehn Jahren entstand ein metropolitanes Schnellbahnnetz mit 38 Kilometer Länge – eine einzigartige Planungs- und Bauleistung, wie sie heute vielleicht in China, aber vermutlich nicht in einer europäischen Hauptstadt möglich wäre. Sándor Békésis Sicht der Dinge („Krempel mit Mehrwert“, „Spectrum“ vom 28. April) soll hier nicht unwidersprochen bleiben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.05.2018)