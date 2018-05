Die Kunst der Kanzelrede: Predigt in prekären Zeiten

Sentire cum ecclesia. Dieses lateinische Syntagma stammt von Ignatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens, und es ist ins Deutsche zu übersetzen mit „mit der Kirche fühlen“ oder auch „mit der Kirche leiden“. Mit der Kirche, nicht an der Kirche? Oft habe ich diesen Satz in der Studentenkapelle in der Wiener Ebendorferstraße bei sogenannten Aufnahmen in die Katholische Hochschuljugend gehört. Und in Erinnerung ist mir auch das Gebet des Kardinals John Henry Newman, in dem es unter anderem heißt: „Die Sache Christi liegt wie im Todeskampf . . .“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.05.2018)