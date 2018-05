Versuch über ein österreichisches Frauenleben: Die Wahrheit hinter den Zäunen

Draußen schien die Sonne, die Kinder spielten vor dem Haus, und niemand wusste, warum Martha sich heute in ihrem Zimmer einschloss. Sie war gerade 14 geworden, vermutlich wollte das Mädchen für sich sein, träumen und war mit ihren körperlichen Veränderungen beschäftigt. Das war alles nur allzu gut verständlich für ihre Mutter, die den Braten in den Ofen schob und in eigene Gedanken versank.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)