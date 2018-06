Linz: Wie die Zerstörung der Stadt als Fortschritt verkauft wird

Hochhäuser sind eine tolle Gelegenheit für Linz, eine sofort sichtbare, moderne Alleinstellung in der Stadtentwicklung zu schaffen“, verlautbarte der Architekt Andreas Kleboth neulich im Stadtmagazin „Linza“. Alleinstellung deshalb, präzisierte er, weil vergleichbare Städte wie Innsbruck, vor allem aber Salzburg und Graz aufgrund ihres historischen Erbes in Sachen Hochhäuser stark eingeschränkt seien. Wohlgemerkt – alle drei Städte verfügen durchaus über Hochhäuser und sehen diese auch künftig als Teil ihrer Entwicklung. Deshalb hat Innsbruck eine Hochhausstudie erarbeiten lassen – und Graz im neuen Flächenwidmungsplan Eignungszonen für Hochhäuser festgelegt. In Salzburg sind Turmbauten in der großzügig ausgewiesenen Altstadtschutzzone untersagt, während sie außerhalb davon eine Zusammenarbeit mit dem Gestaltungsbeirat erfordern, der als zentrales städtebauliches Gremium fungiert. So gesehen verfügt Linz bereits jetzt über eine Alleinstellung, zumal sein Gestaltungsbeirat tatsächlich nur die äußere Gestalt von Hochhäusern zu beurteilen hat – vorausschauende gesamtstädtische Überlegungen zum Städtebau und Standort von Türmen hingegen keinem der Stadtväter erforderlich scheinen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.06.2018)