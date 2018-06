Über kaum ein Hollywood-Produkt wurde so viel räsoniert, diskutiert und publiziert wie über den 1942 gedrehten Kultfilm „Casablanca“. Auch der österreichische „Anteil“ an dem vom Exilungarn Michael Curtiz inszenierten Meisterwerk wurde wiederholt gewürdigt: Paul Henreid, 1908 im damals habsburgischen Triest als Freiherr von Henreid geboren, spielte den Widerstandskämpfer Viktor László, und der gebürtige Slowake László Loewenstein alias Peter Lorre brillierte in der Rolle des zwielichtigen Visahändlers Ugarte.

