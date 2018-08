Von der Tour zur Tortur?

Wir sind's, wir! Wir haben unsere Lust daran, uns in die Nacht des Unbekannten, in die Fremde irgendeiner andern Welt zu stürzen.“ Was Friedrich Hölderlin so eindringlich in seinem Roman „Hyperion oder der Eremit in Griechenland“ beschreibt, trägt sich derzeit an den österreichischen Grenzen zu. An den Grenzen, die für die Fremden geschlossen, für die Touristen immer offen bleiben sollten. Gerade in der Hauptreisezeit wird uns schmerzlich bewusst, wie wenig nostalgisch Grenzen eigentlich sind und was sie eigentlich verkörpern, nämlich die Ränder eines Raums.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.08.2018)