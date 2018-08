Die Wahrheit siegt nicht von allein

Prag, Juni 1968. Der Prager Frühling steht in voller Blüte. Ich bin in meine Heimatstadt gereist, halb beruflich in meiner Eigenschaft als Reporterin, halb privat, weil ich sehen will, wie das ist, wenn in einer kommunistischen Gesellschaft plötzlich die Demokratie ausbricht. In meinem Tagebuch liest sich das so: „Die Stadt, früher grau und mieselsüchtig, ist wie verwandelt. Wir kommen uns vor wie im Süden. Vor dem Jan-Hus-Denkmal auf dem Altstädter Ring sitzen junge Leute, singen, nicht laut und besoffen, sondern leise, glücklich, verliebt. Viele lächelnde Gesichter. Wildfremde Leute sprechen einander an. Ist es nicht schön hier?, fragen sie einander. Ich kenne meine grantigen Prager nicht wieder. Kann es sein, dass Politik eine ganze Stadt verzaubert?“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.08.2018)