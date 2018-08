Hermann Nitsch: Die Farbe der Methaphysik

Sich alles einverleiben. Für Hermann Nitsch gibt es keinen Fehler in dieser Welt, höchstens Unfälle – und Windräder. Er ist nicht der erste Österreicher, der mit einem Bein im Bordell und mit dem anderen im Priestertum steht; man denke an Franz Blei oder Joshua Klein. Was ihn hervorhebt, ist der hehre Enthusiasmus eines begnadeten Eklektikers: Von Markus Prachensky übernahm Nitsch die Rinntechnik, die Augenbinde borgte er sich von Fra Angelico, das Millimeterpapier der Partituren von John Cage, das Malhemd des Malerpriesters – „Winzerkleid“ genannt – ist eine Hommage an Klimt und George. Die Liebe zur Trillerpfeife guckte Nitsch sich bei der Münchner Polizei ab.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2018)