Soldaten für das Netz

Bevor Gabriel Sperrer an seinen Schreibtisch kommt, muss er jedesmal durch eine Sicherheitssperre, wie man sie im zivilen Leben aus italienischen Banken kennt: Glastür auf, sich auf den grünen Punkt stellen. Die zweite halbrunde Tür öffnet sich erst dann, wenn die erste wieder geschlossen ist. Aber das hat seinen Grund. Der 18-Jährige aus dem oberösterreichischen Gmunden arbeitet an einer heiklen Stelle in der österreichischen Verwaltung. Sein Dienstort liegt in der teilweise auf das Barock zurückgehenden Stiftskaserne in Wien. Und er arbeitet in Uniform.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2018)