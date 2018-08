Die Wiederentdeckung des KZ-Forschers Elmer Luchterhand

Die Behörden von Madison wissen mit dem aufgeregten jungen Mann nichts anzufangen. Schon bei seiner Festnahme muss er mit Gewalt abgeführt werden, dann zahlt er zwar die über ihn verhängte Geldstrafe, benimmt sich aber immer noch renitent. Also überweist ihn das Gericht des US-Bundesstaats Wisconsin einen Tag nach seiner Festnahme am 8. Juni 1932 „zur Beobachtung“ in eine Nervenheilanstalt. Dort wird schnell eine Diagnose ausgefertigt: „Psychopathy.“ Ein Student, der bei einer Demonstration von Arbeitslosen auftritt, ist suspekt. Ein Agitator, der der Polizei den Gehorsam verweigert und sich lieber inhaftieren lässt, als seine Rede zu unterbrechen, kann nicht bei Verstand sein. Der renitente Student ist Elmer Luchterhand. Die Erfahrung der eigenen Einsperrung sollte ihn nicht mehr loslassen. Zehn Jahre später wird der Enkel deutscher Einwanderer als Nachrichtenoffizier der US Army durch befreite Konzentrationslager reisen, Interviews mit KZ-Überlebenden führen und mit einer der ersten Arbeiten zum Alltag in den Konzentrationslagern eine soziologische Karriere in New York beginnen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2018)