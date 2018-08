Heute schon Kröten gezählt?

Das Buch eines flämischen Weltreporters brachte mich auf diesen abseitigen Konflikt. In „Dit is mijn hof“ erzählt Chris de Stoop, wie sich der zweitgrößte europäische Hafen immer weiter die Schelde hinauffrisst. Neben 224 Millionen Tonnen Jahresumschlag umfasst der Antwerpener Hafen auch immer mehr Fabriken, darunter den größten Chemiecluster Europas. Seit den Nullerjahren ist der Hafen verpflichtet, für jeden Ausbau „Naturkompensation“ zu leisten. Das benötigte Land wird von der Landwirtschaft genommen. Einige Bauern verkaufen teuer und werden Privatiers in neuen Kieldrechter Einfamilienhäusern. Andere werden enteignet. Ihnen leiht Chris de Stoop seine Stimme. Traurig und zornig sieht der Bauernsohn zu, wie das alte Kulturland in „Unkraut und Schwemmland“ verwandelt wird, in „ein Paradies für Schleimpilze“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)