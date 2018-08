Durch Staub und Schimmel

Der eigentliche und unverwechselbare Geschmack Europas ist in den Archiven zu finden. In abgelegenen, kaltgepressten Papieren. Die Aktendepots sind gespickt mit lokalen, regionalen und nationalen Aromen, die sich immer dann entfalten, wenn sie mit geistiger Auseinandersetzung versetzt werden. Archive sind, Küchen ähnlich, Orte der Sucht und der Macht. Im Dunkel ihrer Räume fällt manches Mal durch ein Nadelöhr der Erkenntnis Licht auf die Geschichte – trüb meist, bisweilen dämmernd, selten grell. Einen verlässlichen Kompass durch die äußeren Architekturen und inneren Ordnungen des Wissens, ihre Hoheiten und Niederungen, ihre Prinzipien von Provenienz bis Pertinenz, gibt es nicht. In der ungeschriebenen Präambel für Nutzende könnte es heißen: „Nur wer sucht, findet. Und wer etwas findet, hat vermutlich anderes gesucht.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)