Darf's ein Alzerl Lenin sein?

Er geht mir ab, ich vermisse ihn. Ich spüre eine große Leere. Ich glaube, ich kann nicht ohne ihn. Es ist jetzt schon ein Weilchen her, dass ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Where have all the flowers gone . . . In Ansätzen wenigstens. Ohne Fleiß kein Preis. Ich denke an Experimentierstadien, Inselchen der Verbreitung, des Sprießens, des Aufbaus, des Glücks, der Freude, der Liebe. Ich sehne mich nach ein bisschen mehr Sozialismus auf der Welt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)