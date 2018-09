Der Holocaust im Film: Wie zeigt man die Wahrheit?

Dem Unbeschreiblichen Gestalt geben: Schon unmittelbar nach Kriegsende versuchten Filmregisseure, das Grauen der KZs in Bilder zu fassen. Holocaust im Film: Hinweise zu einer Retrospektive in Wien und einem Dialogforum in der Gedenkstätte Mauthausen.