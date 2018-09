Nikolaus Harnoncourts Nachlass: „Die verliebten Briefe gehen niemanden was an“

Immer am Samstag, wenn es auf Mittag geht, klettert Alice Harnoncourt auf den Dachboden ihres Hauses in Sankt Georgen im Attergau, um pünktlich um zwölf die Glocke im Türmchen auf dem Dach zu läuten: zwölfmal für Nikolaus, zwölfmal für ihren Sohn Eberhard, der 1990 bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall ums Leben kam, und zwölfmal für ihren Enkel Arthur, den Sohn ihrer Tochter Elisabeth, der nur wenige Monate nach Nikolaus‘ Ableben in New York tödlich verunglückte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.09.2018)