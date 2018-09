Dieser Herbst vor drei Jahren

Salzburg, 30. September 2015: Vor dem Hauptbahnhof spricht mich ein dunkelhäutiger Herr in mittleren Jahren an. An diesem Abend bin ich als freiwilliger Helfer der Caritas im Einsatz und schiebe gerade einen Einkaufswagen voller Decken, um diese an Flüchtlinge, die auf ihre Weiterreise nach Deutschland warten, zu verteilen. Der Mann macht einen sehr aufgeregten Eindruck. Warum ich denn „diesen Leuten“ helfe, fragt er mich empört. Warum bekommen sie so viel, warum werden sie ins Land gelassen, warum sind viele Österreicher so begeistert darüber? Warum werden gerade sie mit offenen Armen empfangen, so als sei Europa plötzlich zu einem Selbstbedienungsladen für Menschen aus aller Welt geworden? Vor 27 Jahren sei er selbst als Flüchtling nach Österreich gekommen. Damals habe ihm kaum jemand geholfen, jahrelang habe er illegal im Land gelebt und gearbeitet, habe es schwer gehabt, habe „ganz unten angefangen“, es letztlich aber doch „zu etwas gebracht“. Schließlich sei es ihm gelungen, seinen Status zu legalisieren. Inzwischen sei er längst österreichischer Staatsbürger.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.09.2018)