Aus dem Leben Obdachloser: Mit dem Rücken zur Wand

In einem halb offenen Stadtbahnbogen schlafen zwei Menschen inmitten weniger Habseligkeiten auf dem Boden. Mit weißer Farbe hat jemand „Hate you bastard“ an die steinernen Wände gemalt. Ein paar Meter oberhalb des Notquartiers fahren Radfahrer, Jogger absolvieren ihre morgendlichen Runden. Mütter schieben Kinderwägen, Müßiggänger schlendern am Wienufer entlang. Gedämpfter Straßenlärm ist zu hören, Krähen senden scharfe Warnrufe aus. Ein Morgen in der Großstadt. Die Langzeitdokumentation über das Leben von Menschen, die ohne Dach über dem Kopf sind und die sich in die Nischen der Stadt zurückgezogen haben, begleitet einige Protagonisten durch den Tag. Der Beobachtungszeitraum erstreckt sich über ein ganzes Jahr.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.09.2018)