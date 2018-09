Denn die Hölle geht mit der Zeit

Die Hölle: Das ist vorab der Ort unserer exzessiven Fantasien und einer stillen, imaginierten Genugtuung, die weder vor modernen Zeiten noch vor sensiblen Zeitgenossen haltmacht. So kann ein Schriftsteller angesichts rasant fortschreitender, aber kaum bemerkter Umweltzerstörung durch Windräder folgende Klage anstimmen: „Noch spärlicher an der Zahl als stille Leser von Gedichten sind diejenigen, die sich vor Schmerz krümmen, wenn sie sehen, wie mitten im Frieden eine vom Dichter besungene Landschaft verheert vor ihnen liegt, so gemein und hochmütig, so um sich greifend und im Unmaß aufragend, Horizonte sperrend, rücksichtsloser als Feuersbrunst, Rodung, Industrialisierung zusammen.“ Aber es gibt doch einen Trost angesichts all dieser ökologischen Barbarei: „Zum Glück zeigt sich die Unterwelt aufgeschlossen gegenüber neuen Sorten ewiger Büßer und stellt frische Marterqualen bereit: jene nämlich, die mit Windkraft moralische und unmoralische Geschäfte machten, Schänder der Landschaftsseele, sieht man jeden einzeln auf ein Rotorblatt gefesselt und bis auf den Jüngsten Tag im Höllensturm sich drehen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.09.2018)