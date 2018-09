Du bist, was du postest

Im Kindergarten war meine Welt noch in Ordnung. Die Hölle, davon waren wir fest überzeugt, befindet sich im Inneren der Erde. In der Hölle befindet sich dann auch der Teufel. Meine Sandkastenfreunde und ich waren davon so fest überzeugt, dass wir eines Tages sogar nach ihm gegraben haben. Die Welt dreht sich aber weiter, und seit damals hat sich einiges verändert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.09.2018)