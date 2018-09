Wie sich rechtfertigen als K. W.?

In jenem von Waldheimlichkeiten heimgesuchten 1987er-Jahr stehe ich eines Mittags, von welcher Organisation auch immer dazu eingeladen worden, mit dem bildenden Künstler Reimo Wukounig neben dem Riesentor vorm Stephansdom: Zwei Stunden haben wir, wie das geheißen hat, Mahnwache zu halten. Und mir ist das peinlich, obwohl wir weder je eine Fahne beigegeben noch ein Transparent in die Höhe zu heben haben. Da dort immer ein Gedränge herrscht, Touristen drängen hinein und heraus, fallen wir kaum auf. Aber nach wenigen Minuten nähert sich uns von links ein jüngerer Mann in einer SS-Uniformen nachempfundenen Aufmachung im Stechschritt, die Hand zum Hitlergruß gehoben, und defiliert viele Male vor uns hin und her. Diese Peinlichkeit wird dadurch vergrößert, dass das, wenige Meter von uns entfernt, ein englisches (?) TV-Team filmt . . . Dieser Spinner wird doch nicht den Eindruck erweckt haben, er gehöre zu uns? Verzieht sich endlich, von nicht wahrnehmbaren Polizisten nicht dazu genötigt worden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.09.2018)