Die strenge Statue

Der Feri ist an Deck gestanden und hat in den Nebel hineingeschaut, der immer am Horizont gehangen ist, die ganze Überfahrt lang. Sie haben nur zu gewissen Zeiten an Deck gehen dürfen – vielleicht sind das die Zeiten gewesen, zu denen die Passagiere der ersten und der zweiten Klasse Abend gegessen haben oder ihren Nachmittagstee eingenommen haben oder sonst etwas getan haben, was Passagieren der ersten und der zweiten Klasse angemessen gewesen ist. Der Feri hat nicht gewusst, was man so tut als Passagier der ersten und der zweiten Klasse und wer diese Menschen gewesen sind. Dass sie da gewesen sind, hat er gewusst, und dennoch hat er die ganze Reise über keinen von ihnen zu Gesicht bekommen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.09.2018)