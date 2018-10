Sisi aus Japan

Das Märchen geht so: Der österreichisch-ungarische Gesandte in Tokio, Heinrich Graf Coudenhove, reitet im Winter 1892 an einem Antiquitätengeschäft vorbei. Das Pferd rutscht aus, Heinrich stürzt, ein junges Mädchen läuft aus dem Laden, um ihm aufzuhelfen, herrliche Romanze, Heirat, der Graf nimmt seine junge Frau mit nach Europa auf sein Schloss Ronsperg in Böhmen. Sieben Kinder kommen nacheinander auf die Welt, zwei davon noch in Japan. Mitsuko Aoyama wird später in ihrer Heimat zur Kultfigur, zu einer japanischen Sisi, der eine Reihe von Filmen, Theaterstücken und Mangas gewidmet sind. Eine Frau, die es wagte, die Schranken ihrer Herkunft zu überwinden und als erste Japanerin in den Westen zu gehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)