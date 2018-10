Ist Armut unfair?

Die Frage, ob Armut unfair sei, wurde an mich, den Philosophen, aus Anlass einer Veranstaltungsreihe herangetragen, die sich mit der „Kunst des Helfens“ befassen wollte. Daran beteiligt waren, neben der Akademie Graz, Sozialhilfestellen des Landes Steiermark sowie die Caritas und Vertretungen aus dem gewerkschaftlichen und arbeitsvermittelnden Bereich. Ich erwähne dies ausdrücklich, weil die Frage, aus dem Kontext gerissen, so klingt, als sei sie nicht vollständig gestellt und daher unbeantwortbar oder – womöglich aus ideologischen Gründen – bloß suggestiv. Ich halte die Frage aber, kontextuell eingebettet, für ethisch dringlich und politisch geboten, zumal jetzt, da der in Österreich spürbar werdende „Rechtsruck“ dazu führt, Armut immer mehr als eine selbst verschuldete Lebenslage zu etikettieren. Das ist jedoch, nach Ansicht von Fachleuten, nur zum geringsten Teil der Fall.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)