Denn Krise ist immer

Erich Wolfgang Skwara, pendelnd zwischen Alter und Neuer Welt, was verstehen Sie eigentlich unter Heimat?



Der Begriff Heimat war für mich nie bedeutsam. Als ich jung war, habe ich dieses Wort nahezu verachtet, während es später mit Sehnsucht nach einem rechten Ort behaftet war, den ich mir noch suchen müsste. Als sei Heimat ein Artikel in einem Geschäftsregal, etwas, wonach man Ausschau hält wie nach einem idealen Geschenk. Ich hatte keine genauen Anhaltspunkte, ich liebte einige Städte und einige Landschaften, ich ahnte zugleich, dass Heimat mit Geografie möglicherweise nichts gemeinsam hat. Heimat war nicht Österreich, mein Geburts- und Kindheitsland, schon gar nicht die USA, wo ich zwischen 1975 und 2010 den Großteil meiner Lebenszeit verbrachte, weil ich dort meinen universitären Brotberuf ausübte, aber auch die meisten meiner Bücher schrieb, also meine eigentliche Arbeit verrichtete. Heimat hätte mir zeitlebens am ehesten der Mittelmeerraum sein können, sowohl kulturell als auch geografisch, und doch mit einem entscheidenden Vorbehalt: Wenn dieser zur Heimat würde, müsste ich ja meine Sehnsucht aufgeben, und wer dazu bereit ist, gibt sich selber auf.



Was bedeutet Ihnen das Unterwegssein?



Du musst keine Angst haben, bald anzukommen. Auf langen Autofahrten, etwa von Paris nach Rom oder von San Francisco nach San Diego, bin ich anfangs ganz ruhig. Dann werde ich, je näher ich dem Zielort komme, wachsend unruhiger und trauriger. Ich wünschte mir, die Fahrt würde noch viele Tage dauern. Seit je beunruhigt mich das Gefühl eines Ankommens. Unterwegssein bedeutet für mich, an eine Ankunft noch gar nicht denken zu müssen.



Es gibt eine Tagebuchnotiz von Peter Handke, wo er den Menschen verpönt, der von sich behauptet, angekommen zu sein.



Ich kann diese Aussage in jedem Sinne unterschreiben. Ankunft ist nur im Zustand größter Müdigkeit erträglich.



Hat es auch damit zu tun, sich nicht fixieren zu lassen?



Als Bub und Halbwüchsiger habe ich mich in Österreich nie zu Hause gefühlt. Ich war ungern in Salzburg, obwohl ich dem Land und meinem eigenen Lebenslauf nichts vorwerfen kann. Von außen betrachtet ging es mir ja immer gut. Das Gefühl, von einem falschen Ort abzustammen, hatte ich jedoch bereits mit zwölf oder noch früher, als ich mit meinen Eltern im Sommer nach Jugoslawien, nach Italien oder nach Frankreich fuhr. Wo auch immer wir hinkamen, fühlte ich mich sofort wohler als zu Hause.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2018)