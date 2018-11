Das Buch. Ein Nachruf?

Die Bobst Library in New York, am idyllischen Washington Square gelegen, Schauplatz eines Romans von Henry James, ist eine der schönsten Bibliotheken ihrer Art. Sie gehört zur größten Privatuniversität in den Vereinigten Staaten, der New York University. Wie bei vielen derartigen Gebäuden ist vor allem das architektonische Innenleben, in diesem Fall das Atrium des turmartigen Gebäudes, bemerkenswert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.11.2018)