Was der Fleck an meiner Wand erzählt

Morgens, nach dem Aufwachen und nach einer langen, nicht wahrgenommenen Nacht, fällt mein erster Blick auf einen länglichen Sonnenfleck; früher, bevor ich wach wurde, es aber auch schon Tag war, vermutlich ein Rechteck, man sieht es ihm noch an, er leuchtet auf der hölzernen Schranktür, reflektiert von ich weiß/ich weiß nicht an der Balkontür. Es kommt mir vor, als würde der Fleck mich anschauen und erst einmal behaupten, er habe die ganze Zeit auf mich gewartet, und obwohl auch ich ungefähr weiß, wie die Sonne geht, nutze ich die Chance, ihm zu glauben, und frage ihn, was er denn will, was er von mir will oder erwartet. Und siehe da, nach einer langen Pause spricht er auf einmal: