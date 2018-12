Verbotene Wörter und Reizwort-Alarmismus: Die korrigierte Literatur

Literatur ist unerwünscht. In den Schulen braucht es starke Lehrer, die gegen die Unvernunft der Lehrplanaustüftler ihre Schüler dazu ermuntern, sich mit literarischen Texten zu beschäftigen. Wir bekommen es mit einer Generation zu tun, die Kultur vom Hörensagen kennt und von historischen Zusammenhängen und Epochenbegriffen nichts weiß. Ein Sprachwissenschaftler meinte kürzlich, dass man an den Universitäten den Jugendlichen erst einmal klarmachen müsse, dass die Romanik vor der Romantik komme. Was sich hinter diesen Bezeichnungen dann allerdings verberge, dürfe nicht als bekannt vorausgesetzt werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2018)