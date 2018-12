Ivan Cankar: Heimische Literatur war immer mehrsprachig

Am 11. Dezember jährt sich zum 100. Mal der Todestag des slowenischen Schriftstellers Ivan Cankar, eines bedeutenden Autors der europäischen Moderne, dessen Leben und Werk auf besondere Weise mit Wien verbunden sind. Der in Armut aufgewachsene Cankar kam nicht, wie andere, in die Hauptstadt, um sich hier mit einem Studium für irgendeine Stelle daheim zu qualifizieren. Das heißt: anfangs schon; denn Cankar, ein begabter Zeichner, inskribierte im Herbst 1896 an der k. k. Technischen Hochschule. Er ließ das Studium aber nach kurzer Zeit bleiben, ging lieber in Museen und ins Theater, verbrachte viel Zeit in den Bibliotheken, brachte sich Französisch bei, schrieb, um sich über Wasser zu halten, und sog von der großstädtischen Atmosphäre auf, so viel er konnte. Ohne Geld, aber voll literarischer Pläne und in der Hoffnung, bald wieder in Wien zu sein, kehrte er 1897 nach Krain zurück. Als seine Mutter im Herbst desselben Jahres starb, richtete ihr Ivan mit dem Vorschuss für seinen Gedichtband „Erotika“ ein anständiges Begräbnis aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.12.2018)