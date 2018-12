Stadtplanung in Wien: Wenn Otto Wagner das wüsste

Wer rasch einen Überblick über Wiens gegenwärtige Stadtentwicklung gewinnen möchte, steigt am besten in einen Zug der Linie U2, die ab der Station „Messe-Prater“ in Hochlage durch den 2. und 22. Bezirk führt. Im Vorbeifahren sieht man zunächst, wie die letzten freien Flächen in der noch gründerzeitlich geprägten Leopoldstadt Verwertung fanden und finden: hektargroße Messehallen auf einem hermetisch abgezäunten Areal; Wohnhäuser, die ungeachtet allen Lärms und jeder Beschattung direkt an das wuchtige U-Bahn-Viadukt herangebaut wurden; ein neues Büroviertel – selbstverständlich mit einem gläsernen Turm als weithin sichtbarem Signet; und schließlich ein Einkaufszentrum, dessen Standort selbst die Wirtschaftskammer für verfehlt hielt. Dazwischen sind noch die Wohnhöfe, Kleingärten, Grün- und Sportanlagen früherer Zeiten auszunehmen – unter anderem die historische Trabrennbahn in der Krieau mit ihren idyllischen Stallungen. Sie alle werden in den nächsten Jahren durch die Begehrlichkeiten der Immobilienwirtschaft weiter bedrängt, überformt und teilweise auch ersetzt werden. Zwei zusätzliche Hochhäuser, unmittelbar neben der denkmalgeschützten Trabrennbahn, sind bereits geplant.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2018)