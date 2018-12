300 Jahre New Orleans: Eine Liebeserklärung

In New Orleans ist das ganze Jahr Party, nicht nur am legendären Mardi Gras. Am „fetten Dienstag“ (der in der mehrheitlich von Katholiken bewohnten Stadt so genannt wird, weil am Tag danach die Fastenzeit beginnt) wird das Stadtzentrum zur größten Party-Quadratmeile der USA. Wenn überhaupt, ist dieser ausgelassene Trubel mit mehr als einer Million Besuchern nur mit dem Karneval am Rhein vergleichbar. Nur geht es in New Orleans freizügiger zu, wenn junge Schönheiten, denen Glasperlenketten zugeworfen werden, bereitwillig ihren Oberkörper entblößen. Überhaupt nimmt man hier alles ein bisschen lockerer. „The Big Easy“ (zu Deutsch etwa: die große Leichtigkeit) ist also ein durchaus zutreffender Spitzname für diese Stadt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)