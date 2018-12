Mein Wunsch fürs neue Jahr

Zuerst ein Rätsel. Wer schrieb sinngemäß folgenden Bericht und wann: „Sobald ich aus dem Fenster sehe, staune ich, wie kaputt die Welt ist, in der ich lebe. Auf dem Markt unter mir laufen die Menschen schnell wie Ameisen, um möglichst viel zu kaufen. Es ist zu laut, zu schnell, und man fragt sich, was das alles soll. Die Menschheit steht am Abgrund.“ Das war Seneca. Vor knapp 2000 Jahren.