Lange nach dem Ende der Nachsaison spaziere ich über die Uferpromenade des kroatischen Küstenstädtchens Biograd na Moru. Während des Krieges von 1991 bis 1995 war Kroatien kaum wo so schmal wie hier: Nach vorn die Adria mit zwei Inselreihen, nach hinten das Nachbardorf Polača, das schon in der Hand der Republik Serbische Krajina war. Ich sehe eine Gedenktafel für fünf Menschen, die auf dem Stadtstrand von Einschlägen serbischer „Glocken“ getötet wurden. Eine der Toten war aus Polača hierher geflüchtet.



Es gibt an der mittleren Adria schönere Orte, der Regatten-, Party- und Badetourismus brummt jedoch. Ich bin in Biograd, weil hier einer der Klienten und Aktivisten von „Zivi zid“ zuhause ist. Zivi zid, „Lebende Wand“, ist eine Bewegung von Aktivisten, welche sich der Delogierung säumiger Schuldner entgegenstellen, indem sie eine „lebende Wand“ bilden und sich von der Polizei wegtragen lassen. Bei der Präsidentenwahl 2014 holte ihr junger langhaariger Chef 16 Prozent, neuerdings rittern sie mit den Sozialdemokraten in Umfragen um Platz 2. Die junge Partei ist unkonventionell links: Sie hustet auf ethnische oder sexuelle Identitätspolitik, schlägt radikale Rezepte gegen die langjährige Wirtschaftskrise vor – etwa eine Geldpolitik, die aus der Schuldenwirtschaft aussteigt.



Vićenco Doljanac, Jahrgang 1967, ist schon Opa. Er kommt wie ein gemütlicher Motorradrocker daher, spricht hektisch und mit fahrigen Gesten. Er führt mich in die Bar, in der er auch mit Politikern von ?ivi zid saß, als sie zu seiner Unterstützung anrückten. Seither ist er einer von ihnen.