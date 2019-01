Robert Menasse: Was heißt da „Betrug“?

Armer Walter Hallstein! Plötzlich geistert dieser historisch so bedeutende Mann, der erste Präsident der Europäischen Kommission, als Fälschung durch die Medien. Und schuld daran bin ich. Zwei Vorwürfe stehen im Raum: dass ich erstens Hallstein mit Sätzen zitiert habe, die sich wörtlich so nicht in seinen Schriften wiederfinden lassen. Und dass ich zweitens einen Besuch Hallsteins in Auschwitz „erfunden“ habe – konzediert wird immerhin: in einem Roman und in Diskussionen über diesen Roman. Aber warum sind die Begriffe plötzlich so groß, mit denen einem Schriftsteller zugesetzt wird? Warum wird gleich mit „Fälschung“ und „Betrug“ operiert?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2019)